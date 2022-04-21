Araç kiralamak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada web sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'daki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Web sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu ile 8 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.