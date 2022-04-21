Araç kiralamak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Araç kiralamak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı

21.04.2022 16:43
Araç kiralamak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada web sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada web sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'daki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Web sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu ile 8 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.


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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Bilişim, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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