Araç kiralarken imzaladıkları senetler yüzünden icralık oldular

DENİZLİ'de bir firmadan araç kiralayan onlarca kişi, 4 yıl sonra isimleri adına düzenlenen senetlerin icraya verildiğini belirterek, dolandırıldıkları gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de yaklaşık 60 kişi, 4 yıl önce farklı tarihlerde Hakan C.'nin sahibi olduğu bir firmadan araç kiraladı. İddiaya göre, müşterilerden bazılarına aracı kiralarken imzaladıkları teminat senetleri, aracı teslim ettikten sonra çeşitli bahanelerle geri verilmedi. 4 yıl sonra imzaladıkları senetlerin 25 bin ila 150 bin lira arasında doldurulup, icraya verildiğini ileri süren mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaştı. Aynı yöntemle dolandırıldıklarını söyleyen mağdurlardan bir kısmı Denizli Adliyesi'ne gidip araç kiralama firması sahibi Hakan C. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, icra tebligatları gelince firma yetkilisine ulaşmaya çalışanlar, şirketin bir süre önce kapandığını ve Hakan C.'nin tüm varlığını sattığını öğrendi. Bazı mağdurlar ise araç kiralarken imza atmadıklarını ancak sahte imzalarla düzenlenen senetlerin icra takibinde kullanıldığını öne sürdü.