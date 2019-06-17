Son Dakika Haberleri: 'Araç kiralayanlar belgelerini saklasın'
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'Araç kiralayanlar belgelerini saklasın'

18 dakika önce

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi.

'Araç kiralayanlar belgelerini saklasın', System.String[]
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03 
Ekonomi
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