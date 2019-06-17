'Araç kiralayanlar belgelerini saklasın'
18 dakika önce
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03
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