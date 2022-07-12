Araç kiralayanlar dikkat! Ehliyet bilgileri çalındı mı? (Video) - Son Dakika
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Araç kiralayanlar dikkat! Ehliyet bilgileri çalındı mı? (Video)

12.07.2022 11:00
Araç kiralayanlar dikkat! Ehliyet bilgileri çalındı mı? (Video)

Bir veri sızıntısı fiyaskosu daha gündeme geldi. İddialara göre araç kiralama şirketlerinde yer alan ehliyet bilgileri çalındı.

Dün akşam saatlerinde TRT çatısı altındaki TRT Haber'in Twitter hesabı kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından kısa süreliğine ele geçirildi ve paylaşımlar yapıldı. Bu durumun üzerinden saatler geçmişken ortaya çıkan bilgilere göre Türkiye'deki bazı araç kiralama uygulamalarından kullanıcılarının kişisel verileri ve ehliyet bilgileri de çalındı.

Tabii araç kiralama işlemi sırasında kimlik bilgilerimizden telefon numaramıza kadar pek çok verimizi gönüllü olarak paylaşmamız gerekiyor. İddiaya göre araç kiralama şirketlerinden tam da bu veriler çalındı. Fidyecilerin ise 3 BTC istediği söylendi.

Araç kiralama uygulamalarından kullanıcıların ehliyet bilgileri çalındı!

Hizmet aldığımız şirketlere teslim ettiğimiz verilerin güvenli bir şekilde saklanması, her zaman için beklediğimiz bir durum. Fakat son dönemde birçok güvendiğimiz platformda bunun tam aksini görmeye başladık.

Araç kiralayanlar dikkat! Ehliyet bilgileri çalındı mı? (Video)

Sosyal medya üzerinden bizimle paylaşılan iddiaya göre; bir araç kiralama şirketi, sakladığı çok önemli verileri, korsanlara kaptırmış durumda. Bu bilgilerin teslim edilmesi karşılığında istenilen fidye verilmez ise tanınmış kişilerin ehliyet bilgileri ve iletişim bilgilerinin sızdırılmaya başlanacağı söyleniyor.

TRT, kısa süreliğine hacklendi!

Sadece bize ulaşan bilgiler değil, aynı zamanda sözlüklerde de ilgili şirketlerin müşterilerine gelen anormal aramalar ve mesajlar da paylaşılmaya başlandı. Adı geçen şirketlerin sosyal medya hesaplarına, durum hakkında bilgi vermelerini talep ettik ve henüz tarafımıza dönüş yapılmadı.

Resmi olarak bir veri hırsızlığı ortaya çıkmadığı için meslek etiğine riayet ederek iddia edilen şirketlerin isimlerini paylaşmıyoruz. Elimize yeni bilgiler geçtiğinde, bu sayfayı güncellemeye ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgi vermeye devam edeceğiz.

Takipte kalın…Daha önemlisi; güvende kalın!

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Araç kiralayanlar dikkat! Ehliyet bilgileri çalındı mı? (Video) - Son Dakika

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