Araç kiralayanları dolandıran 12 kişilik suç şebekesi çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araç kiralayanları dolandıran 12 kişilik suç şebekesi çökertildi - Son Dakika

Araç kiralayanları dolandıran 12 kişilik suç şebekesi çökertildi

6 saat önce

Kayseri'de kiraladıkları araçları bilinçli şekilde arızalandırarak çeşitli hilelerle olmayan arızaları varmış gibi göstererek silahla tehdit edip senet imzalatan 12 kişilik şebeke düzenlenen operasyonla çökertildi.

Araç kiralayanları dolandıran 12 kişilik suç şebekesi çökertildi, System.String[]

Kayseri'de kiraladıkları araçları bilinçli şekilde arızalandırarak çeşitli hilelerle olmayan arızaları varmış gibi göstererek silahla tehdit edip senet imzalatan 12 kişilik şebeke düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda bir Özel Harekat polisi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'de çok sayıda kişiye kasıtlı olarak arızalı araç kiralayan, kiralanan araçları bilinçli şekilde arızalandıran, çeşitli bahanelerle olmayan arızaları da varmış gibi göstererek, vatandaşları baskı, zorlama ve silahla tehdit ederek senet imzalatan ve icra yolu ile yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen 12 kişilik şebekeye yönelik olarak operasyon düzenlendi.


Operasyonda A.B.(35), İ.Ç.(35), F.Ç.(30), S.A.(25), A.A.(30), M.G.(29), B.K.(38), U.T. (31), K.C.A.(19), M.D.(41), D.K.(39), A.E.(22)'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 40 ekip ve 120 personel ile Özel Harekat ekiplerinin katılımı ile 18 adres ve iş yerine baskın yapıldı.


Adreslerde yapılan aramalarda müştekiler adına düzenlenen çok sayıda sözleşme ve senetler, 2 adet pompalı av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet tabanca, tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Zanlıların 12'si de operasyonda yakalanarak gözaltına alınırken, bir zanlı gözaltına alınma sırasında Özel Harekat polisine ateş ederek sağ bacak diz altı bölgesinden yaraladı.


Özel Harekat polisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan zanlılar haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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