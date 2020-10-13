Araç klimalarında koronavirüs tehlikesi - Son Dakika

Dünyada araç koruma ve bakımında önde gelen markalarından Ziebart, araçlarda koronavirüsü tamamen yok ettiğini belirttiği 'CO-GO' adını verdiği dezenfeksiyonunu Türkiye 'de sürücülerin hizmetine sunduğunu duyurdu.

Dünyanın 26 ülkesinde 60 yılı aşkın süredir araç bakım ve koruma sistemlerinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek ürünlerinin koronavirüs dezenfeksiyonu konusunda patentli ve Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu belirten Ziebart, yaptığı açıklamada, "Araçlarda koronavirüsün etkilerini tamamen yok eden CO-GO dezenfeksiyonunu Türkiye'de müşterilerimizin hizmetine sunduk. Hidrojen peroksit teknolojisiyle hem araçları hem de sürücüleri koruyoruz" bilgisini paylaştı.

"ARAÇLARDA DEZENFEKSİYON ÖNEMLİ"

Araçlarda uyguladıkları koronavirüs dezenfeksiyonuyla ilgili Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akman bilgi verdi. Bazı yüzeylerde günlerce yaşayabilen koronavirüsün özellikle araç klimalarına girmesinin çok büyük tehlike ortaya çıkaracağının altını çizen Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akman, kış öncesinde tüm sürücülerin araçlarına detaylı antibakteriyel iç temizlik ve koronavirüs dezenfeksiyonu yaptırmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

"EN FAZLA ZAMANI ARAÇLARIMIZDA GEÇİRİYORUZ"

Araç klimalarının bakteri, mantar ve virüslerin barınması için uygun bir ortam olduğunu ifade eden Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akman, "Evimiz ve iş yerimizden sonra en fazla zamanı araçlarımızda geçiriyoruz. İş yerimizde ayakkabılarımızla dolaşıyoruz, tuvalete girip çıkıyoruz, asansöre biniyoruz, sokakta yürüyoruz ve nihayetinde gelip arabamıza biniyoruz. Ailemizle bindiğimizde de neredeyse omuz omuza çok küçük bir alanda yakın mesafede oturuyoruz. Her yere temas ediyor, klimadan gelen havayı hepimiz ortak soluyoruz. İşte bu yüzden klimaların temizliği hayati öneme sahip. Bilim çevreleri sürekli olarak klimalardaki tehlikeye dikkat çekiyor. Bilim Kurulu, AVM'leri açarken klimaların kapalı tutulmasına karar vermişti. Çünkü klimalar virüsün yayılması için en etkili ortamlardan biri" dedi.

ARAÇLARDA DEZENFEKTE İŞLEMİNİ NASIL YAPIYORLAR?

Sürücülere önerilerde de bulunan Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akman şunları söyledi;

"Tüm sürücüler, özellikle arabasında ailesini de taşıyanlar hijyene mutlaka özen göstermeli. Biz Ziebart Türkiye olarak sadece otomobilleri korumakla değil, sürücülerin sağlığını korumakla da yükümlüyüz. Kullandığımız tüm ürünler mutlaka ulusal ve uluslararası kuruluşlardan onay alınmış patentli ürünlerimiz. Bu ürünlerle yapılan profesyonel bir antibakteriyel iç temizlik sonrasında Ziebart mühendisleri tarafından geliştirilen CO-GO dezenfeksiyonunu otomobillere uyguluyoruz. Aracın içini CO-GO dumanıyla doldurup bir müddet bekletiyoruz. CO-GO dumanı aracın içinde temizliği mümkün olmayan klima kanallarının içlerine kadar giriyor. Aracın tüm iç yüzeyinde ve klima kanallarında ne kadar virüs, bakteri ve mantar varsa bu sayede yok ediliyor. Üstelik yüzeyde hiçbir ıslaklık, leke ve kötü koku da bırakmıyor"

- İstanbul