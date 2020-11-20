Araç koltuğuna gizlenen uyuşturucuyu 'Takip' buldu - Son Dakika

BURSA'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.Ö.'yü (41), İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi kente getirirken araçta yakaladı. R.Ö.'nün, koltuğun altına gizlediği uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Takip' buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, R.Ö.'nün İstanbul'a giderek, burada temin ettiği uyuşturucuyu Bursa'ya getirip, satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, R.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra İstanbul'a giden R.Ö.'nün, Bursa'ya dönmek üzere yola çıktığını belirledi. R.Ö.'nün aracı, İstanbul-Bursa yolu Gemlik girişinde durduruldu. Ekipler, R.Ö.'yü aşağı indirerek, aracında arama yaptı. Narkotik köpeği 'Takip' ile yapılan aramada, R.Ö.'nün yolcu koltuğunun altına gizlediği 1 kilo metamfetamin, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.