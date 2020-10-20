Araç kullanırken bayılınca olanlar oldu! - Son Dakika

Eskişehir'de alkollü bir sürücü, araç kullanırken bayılınca kullandığı araç başka bir araca çarparak durabildi.

Olay Gökmen mahallesinde meydana geldi. Alkollü araç kullanan M.T. bayılınca park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Sürücü olay yerine çağrılan ambulans içerisinde kendine gelirken, park halindeki aracın sahibi olan İ.E, aracının zararının karşılanmasını istedi. Olayla ilgili sürücü hakkında 'Taksirle Yaralama - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (Alkollü Araç Kullanmak, Hasarlı Trafik Kazası, Tehlikeli Araç Kullanmak)' suçlarından tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR