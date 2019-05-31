Son Dakika Haberleri: Araç kullanırken düşürdüğü bardağı almak istedi kaza yaptı
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Araç kullanırken düşürdüğü bardağı almak istedi kaza yaptı

1 saat önce

Tayland'da, araç kullandığı sırada düşürdüğü bardağı almaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Araç kullanırken düşürdüğü bardağı almak istedi kaza yaptı, System.String[]
Tayland'da, araç kullandığı sırada düşürdüğü bardağı almaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı ve önce takla atan ardından da metrelerce sürüklenen aracın içinde bulunan bebek ise aracın yan camından yere düştü.

Tayland'da yaşanan kazada, bardağı almaya çalışan lüks aracın sürücüsü, hızla öndeki araca çarptı. Öndeki aracın defalarca takla attığı ve metrelerce süreklendiği kazada yaşananlar ise bir başka aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İzleyenlerin yüreklerini ağızlara getiren kazada, takla atarak sürüklenen aracın ön koltuğunda annesinin kucağındaki bir bebek çarpmanın şiddeti ile aracın yan camından yere düştü. Araç takla attığı sırada camın yere temas ettiği bir anda yere düşen bebek yara almadı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Sürücü polise verdiği ifadede araç kullanırken yere düşürdüğü bardağı eğilip almak isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. - BANGKOK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:42 Kaynak: İHA
Tayland, Araç, 3. Sayfa
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