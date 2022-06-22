Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda geçen pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Aytürk (60) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Aytürk'e yanında bulunan akrabası genç yardım etti. Otomobil refüje çarparken kalp krizi geçiren Mustafa Aytürk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Aytürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı - Son Dakika

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