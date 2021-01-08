Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu

08.01.2021 20:20
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu KAHRAMANMARAŞ'ta Murat Y., otomobiliyle seyir halindeyken oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta Murat Y., otomobiliyle seyir halindeyken oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y., otomobiliyle giderken araçtaki pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Murat Y.'nin ayağına isabet etti. Murat Y. hemen aracını kenara çekerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Y., daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu
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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Araç kullanırken pompalı tüfekle kendini vurdu - Son Dakika


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