Araç kullanırken stresi artıran 6 faktör - Son Dakika

Sürüş, tam konsantrasyon ve sakinlik gerektir. Ancak yapılan araştırmalar, özellikle büyük şehirlerde araç sürücülerinin sürüş sırasında stres yaşadığını ortaya koyuyor. Yoldaki stres faktörlerine karşı önlemler almak, konsantrasyon ve sakinliği korumak ise tüm sürücülerin güvenliği için önem taşıyor.

YANLIŞ SÜRÜŞ POZİSYONU

Arabadaki sürüş pozisyonunun yanlış olması, koltuğun doğru ayarlanmaması, direksiyon mesafesi, direksiyonu çok sıkı kavramak gibi faktörler, konsantrasyon ve sakinliği etkileyerek, stres yaşanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda vücudu gevşek tutacak doğru pozisyonu almak stresi azaltmaya yardımcı olacaktır.

RAHATSIZ KIYAFETLER VE AYAKKABI

Araba kullanırken kıyafet ve ayakkabı seçimi düşünüldüğünden daha fazla öneme sahiptir. Araç kullanırken sıkı, dar ve konforsuz kıyafet kombinleri ve ayakkabı seçimleri sürüşü doğrudan etkilemektedir. Özellikle gün sonu yoğun trafikte ya da uzun yolculuklarda bu tip kıyafetler yerine daha rahat kıyafetler tercih edilmelidir.

ACELECİ DAVRANMAK

Özellikle yağmurlu ve sisli havaların yanı sıra kar ve buzun hakim olduğu günlerde araç kullanırken aceleci davranılmamalıdır. Anlık acele bir kararın getirileri fazlasıyla olumsuz olabilmektedir. Araç kullanırken aceleci davranmamak ve varılacak noktaya geç de olsa güvenle varmak düşüncesi her daim akılda olmalıdır.

MOLA VERMEMEK

Sürücüler yorgun veya sinirliyken araç kullanmaktan özellikle kaçınmalıdır. Yaşanan bu tip duygular araç kullanırken stresi artıracağı gibi hem can hem de araç güvenliğine yönelik tehlikeleri de artırmaktadır. Özellikle uzun saatler araç kullandıktan sonra mümkünse mola verilmelidir. Biraz dinlenmek hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha iyi hissedilmesini sağlayacaktır.

TRAFİK KURALLARINA UYMAMAK

Araç kullanan tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması bir zorunluluktur. Trafik kurallarına uymamak hem araç sürücüsünü hem de başkasının can güvenliğini tehlikeye atar ve strese sokar. Trafik kuralları evrenseldir ve bu kurallara uymak araç sürücüsüne huzur verecektir.

DİĞER SÜRÜCÜLERLE MÜNAKAŞA

Araç kullanırken stres yaratabilecek faktörlerden bir diğeri ise akan ya da duran trafikteki diğer sürücülerdir. Bu sürücüler yaşadıkları stres dolayısıyla araç camından laf atma, sıkıştırma gibi faktörlerle civarlarındaki sürücüleri de strese sokmaktadırlar. Böylesi durumlarda bu tip araç sürücülerine kulak asılmamalı ve sakinlik her daim korunmalıdır.