Son Dakika Haberleri: Araç Kumandası Görünümlü Cihaz Polisi Bile Şaşırttı

Araç Kumandası Görünümlü Cihaz Polisi Bile Şaşırttı

1 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 2 araba kumandası görünümündeki hassas terazi polise bile 'pes' dedirtti.

Araç Kumandası Görünümlü Cihaz Polisi Bile Şaşırttı, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 2 araba kumandası görünümündeki hassas terazi polise bile 'pes' dedirtti. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği torbacı operasyonunda K.K. ve S.G.E. isimli 2 şüpheli ile birlikte, 19. 8 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda aparat yapmakta kullanılan malzemeler, kilitli poşetler ile 2 adet araç kumandası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri inceleyen polis, 2 adet araç kumandası görünümündeki malzemenin, gizli şekilde yapılmış hassas terazi olduğunu tespit etti. Görülen manzara polise bile 'pes' dedirtti. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

(Feti Kılıç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Yalvaç, Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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