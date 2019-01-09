Son Dakika Haberleri: Araç Kundaklama Anı Güvenlik Kamerasında

Araç Kundaklama Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Araç Kundaklama Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cikcilli Mahallesi'nde Mustafa Süvari'ye ait 07 HKH 41 plakalı hafif ticari aracın kundaklanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonunda gözaltına alınan H.D, K.G, K.Ö. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Taraflar arasında alacak meselesi olduğu bildirildi.

Öte yandan aracın kundaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin araçla olay yerine gelişi ve benzin dökerek otomobili ateşe vermesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Başsavcı, Antalya, Alanya, Güncel
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