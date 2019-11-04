Araç kundaklayan ve sınırötesi harekatı provoke eden PKK'lılar yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 2'si araç kundaklama olaylarına karıştıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 5 şüpheli yakalandı.



Ataşehir ilçesinde 24 Ekim tarihinde sabaha karşı park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişilerce peş peşe ateşe verilerek kundaklanmıştı. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından zanlıların izini sürdü. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya mensup M.A ve Ö.A isimli şahıslar ile aynı örgüte mensup V.F. ve M.U isimli şahıslar 30 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerince 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla kalabalıkları organize ederek eylem amacıyla yönlendirdiği ve kırsal alana katılım faaliyetlerini organize ettiği saptanan M.B.B. isimli PKK/KCK üyesi geçtiğimiz Perşembe sabahı düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen toplam 5 örgüt üyesi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.F. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 4 şüpheli ise haklarında 'adli kontrol hükümleri' uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL