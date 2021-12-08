Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)
08.12.2021 09:38
KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTIBursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o...
KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o anlara ilişkin çektikleri fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.
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