Son Dakika Haberleri: Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

1 saat önce

ANKARA'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi.

Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu, System.String[]
ANKARA'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözlatına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi tedbirlerini artırdı. Polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu çeşitli illerden Ankara'ya uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. 6 araçta yapılan aramada, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Bazı araçlarda yapılan aramalarda, meyve suyu kutusu içine gizlenmiş bonzai ve araçların motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi. Son 1 haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hafta boyunca yolcu otobüslerinde de narkotik köpeği ile uyuşturucu araması yapıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 20:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]