Araç motoruna giren kedi kurtarıldı

Balıkesir'de aracın motor kısmına giren kedi, 2 araç motoru değiştirdikten sonra itfaiye tarafından çıkarıldı.



İlginç olay Ege Mahallesinde meydana geldi. 10 AZ 839 Plakalı özel aracın motorun kedi miyavlaması gelmesi üzerine vatandaşlar uzun süre hayvanı kurtarmak için çaba gösterdi. Motordan çıkan kedi korkarak 34 D 1845 plakalı minibüsün motoruna girdi. Vatandaşlar kedi yavrusunu uzun süre uğraşmasına karşılık kurtaramayınca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre uğraştıktan sonra kedi yavrusunu kurtardılar. Mahalle halkı kedi yavrusunu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR