Araç motoruna giren kedi kurtarıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Erdemoğlu Mahallesinde Selahattin Akhan'a ait olan 33 CRC 63 plakalı park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek araç sahibine de ulaştı. Olay yerine gelen Besni itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi yaptıkları çalışmalar sonucunda kurtardı. Motordan çıkarılan kedi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. - ADIYAMAN