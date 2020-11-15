Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Silopi ilçesinde itfaiye erleri Abdurrahman Tuncay ve Azad Tümas, yavru birckedinin araç motoruna sıkıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden ekip, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Araç şoförü Ramazan Özger, sabah aracını çalıştırmak üzere evden çıktığını, aracını çalıştıracağı esna a motordan ses geldiğini belirtti. Özger, "Kontağı kapatarak hemen 110 itfaiye ihbar hattına telefon açtım. Ekipler olay yerine gelmesi ile beraber kediyi sağ salim sıkıştığı araç motorundan çıkardı" dedi. Özger, herkesin duyarlı olması gerektiğini, hayvanların da bir can taşıdığını söyledi.

Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Azad Tümas da kış aylarından ötürü soğuktan kaçan hayvanların araç motorlarına sığındıklarını ve bu hususta vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğüne getirilen yavru kediye yiyecek verilerek, gereken tedavisi yapıldıktan sonra itfaiye bahçesine bırakıldı. - ŞIRNAK