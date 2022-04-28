Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika
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Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

28.04.2022 19:55

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada İtfaiye ekipleri, araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu Kartal'da bir aracın motoruna sıkışan kedi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiye ekipleri, araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu

İSTANBUL - Kartal'da bir aracın motoruna sıkışan kedi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Ekipler, kediyi kurtarmak için seferber olurken kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde bir apartmanın önünde park halindeki aracın motor kısmına kedi girdi. Araç sahibi bir süre sonra park halinde olan aracına binmek isteyince aracının kaputunda kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, aracın motor bölümünün alt kısmımda bulunan kediyi, zorlu uğraşlar sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve çocuklar ise kedinin kurtarma operasyonunu dikkatle izlerken kedinin kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

YORUMLAR
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Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı

İtfaiye, Tragger, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika


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