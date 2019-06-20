Son Dakika Haberleri: Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

48 dakika önce

Kastamonu Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Raşit Çatalkaya, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde iken aracından ses geldiğini duyarak aracını durdurdu.

Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]
Kastamonu Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Raşit Çatalkaya, Kastamonu- Ankara karayolu üzerinde seyir halinde iken aracından ses geldiğini duyarak aracını durdurdu. Yaptığı kontrolde aracın motor kısmına yavru bir kedinin sıkıştığını görerek kendi imkanlarıyla yavru kediyi kurtardı.

Kastamonu Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Raşit Çatalkaya, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde ailesiyle birlikte gezmeye çıktı. Yaklaşık 15 kilometre yol kat eden Polis Memuru Raşit Çatalkaya, aracının motor kısmından ses geldiğini duyarak aracını durdurdu. Bir süre aracından gelen sesi dinleyen Çatalkaya, yavru kedinin aracın motor kısmına sıkıştığı tespit etti. Bunun üzerine korkan ve ürken yavru kediyi sakinleştirmeye çalışan Çatalkaya, ardından yavru kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan yavru kedi, polis memuru Raşit Çatalkaya'nın duyarlı davranışı sonrasında aracın ilk hareket ettiği noktada bulunan yuvasına geri götürülerek bırakıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Kastamonu Ankara, Kastamonu, Güncel
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