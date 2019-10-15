Son Dakika Haberleri: Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

1 saat önce

Van'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]

Van'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Siirt'ten Van'a gelen Yüksel Yel'e ait 56 AG 582 plakalı otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Yüksel Yel, sabaha karşı Siirt'ten Van'a gelirken kedi sesi fark ettiklerini belirterek, "O arada itfaiye ekibini aradık. Hayvanın canına bir şey gelmesin diye arabanın altını sökmeye çalışıyorlar" dedi.


Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, havanın soğuk olmasından dolayı kedilerin sıcak olmasından dolayı araç motorlarına kaçabildiklerini ifade ederek, "Bizler de arabanın muhafazasını söktük ve kediciği sıkıştığı yerden çıkardık. Şimdi onu hayvan barınağına teslim edeceğiz" dediler.


Kedinin kurtarılmasına sevinen araç sürücüsü Yüksel Yel ise, "Emeği geçen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah herkes bu duyarlılığı gösterir. Önemli olan hayvanın canına bir şeyin gelmemesidir" diye konuştu. - VAN

İtfaiye, Siirt, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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