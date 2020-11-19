Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı - Son Dakika

Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı

19.11.2020 13:39

Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı Araç motorundaki yavru kedi uzun uğraşlarla kurtarıldı Arabayı çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazdı Düzce'de bir aracın motor kısmında sıkışan kedi yaklaşık 1 saatlik...

Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı

Araç motorundaki yavru kedi uzun uğraşlarla kurtarıldı

Arabayı çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazdı

DÜZCE - Düzce'de bir aracın motor kısmında sıkışan kedi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kediyi aracın motor kısmında sıkıştığını fark eden mahalle sakini ise 'arabada kedi var' yazısı koyarak araç sahiplerini uyarmak istedi.

Olay Düzce kent merkezi Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halindeki araç içerisinden kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri yavru kediyi kurtarabilmek için çalışma yaptı. Yavru kediyi kurtaramayan mahalle sakinleri son çare aracın üzerine 'Arabada kedi var' yazarak araç sahiplerini uyarısı yaptı ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdiler. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler araç içerisinde kalan kediyi kurtarmak için çaba sarf ettiler bir yandan da araç sahibine ulaşmaya çalıştılar. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden araç sahibi bilgilerine ulaşılarak araç sahibi telefonla aranarak bölgeye çağırıldı. Bu esnada kedinin kendiliğinden dışarı çıkması için kedi sesi dinletilip motor bölümünden hava verilmesine rağmen kedi çıkmadı.

"Araç sahipleri arabayı çalıştırmasın diye yazı yazdık"

Yavru kedinin sabahtan beri birçok araç değiştirdiğini dile getiren mahalle sakini Lale Huriye Üner, "Bu kedicik sabahtan beri ağlıyor arabaların altında. Apartmandaki arkadaşlar ile aradık. Arkadaşlarımız hemen geldiler. Kedi geceden beri araç içinde duruyor. Kedi hangi arabaya gittiyse araç sahibi aracını çalıştırmasın diye arabanın camlarına 'Arabada kedi var' diye yazı yazdık. Böyle bir önlem aldım. Yaramaz bir şey çıktı. Biz çok uğraştık çıkartmak için olmadı" şeklinde konuştu.

Araç sahibinin bölgeye gelmesi ile araç kaputu açıldı ve yavru kedi bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartılmaya çalışıldı. Fakat inatçı kedi bu sefer aracın alt kısımlarına doğru hareket etti. Aracın alt kısımlarına itfaiye ekipleri tarafından basılan hava sonrasında kedi kendi imkanları fırladı ve önce bir apartmanın bodrum boşluğuna daha sonra da oradan kaçarak gözden kayboldu.

Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı
Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Araç motoruna yavru kedi girdi, otomobili çalıştırmasınlar diye 'Arabada kedi var' yazılı not bırakıldı - Son Dakika
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