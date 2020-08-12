Araç muayene süreleri, 30 Eylül'e kadar uzatıldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Covid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götürenlerin araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerinin uzatıldığı belirtildi. 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020'ye kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldığı kaydedildi. Ayrıca alınan kararla vatandaşın haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı. Bu süre zarfında, 420 bin aracın muayene edileceği de kaydedildi.

ANKARA,