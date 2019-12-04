Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta

TÜVTÜRK, muayene öncesinde, araç sahiplerinin kolaylıkla yapabileceği 10 basit kontrolü paylaştı.



Kış koşullarında araçların bakımlarının, muayenelerinin düzenli yapılması sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, muayene tarihi gelen araç sahipleri için araçlarını daha güvenli hale getirecek hem de basit sorunlar yüzünden muayeneden kalma ihtimalini azaltacak önerileri sunuyor.



Araç sahiplerinin araç muayene öncesi yapabileceği 10 basit kontrol şöyle;



Aydınlatma sistemleri



Aracın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller, iç aydınlatma ve geri vites lambalarının çalışır durumda ve hasarsız olması gerekmektedir.



Plaka kontrolü



Yetkili kurum tarafından basıldığı tarih itibari ile gerekli şartları sağlayan plakaların tamamı kusursuzdur. Mühürlü hologramı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla değiştirilmesi, plakanın folyo veya camla kapatılması, plakadaki karakterlerin okunmasını engelleyen vida, boya, çivi gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilir ve aracınızın muayenesi onaylanmaz.



Ön cam



Ön camda görüşü engelleyen aşırı çatlak, kırık olmamasına dikkat edin. Ayrıca aracınızın ön ve arka cam yıkama sistemleri çalışır durumda, aynaları da eksiksiz ve hasarsız olmalıdır.



Emniyet kemerleri



Tüm emniyet kemerlerinin, tam ve çalışır durumda olması gerekmektedir.



Lastikler



Aracınızın lastiklerinde yarık, yırtık ve/veya kesik olmamalıdır. Lastik diş derinliği binek araçlarda 1,6 mm'den az olmamalıdır.



LPG, CNG veya LNG Kontrolü



Aracınıza LPG, CNG veya LNG monte ettirdiyseniz, mutlaka tadilat muayenesi ile ruhsata işlenmiş olmalıdır.



İşaret levha kontrolü



Traktör römorkları, römork, yarı römork ve kamyonların arkasında uygun işaret levhası takılı durumda olmalıdır.



Acil çıkış levhaları kontrolü



Minibüs ve otobüs araç sahipleri, araçlarda, acil çıkış levhalarının ve yeterli adette acil çıkış çekicinin bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir.



Reflektif şerit kontrolü



Kamyon, römork ve yarı römorkların arkasında ve yanında çepeçevre ve/veya boylamasına uygun reflektif şeritler takılı durumda olmalıdır.



Borç Kontrolü



Muayene öncesinde trafik cezası, motorlu taşıt vergisi ve köprü-otoyol borçlarınızı sorgulayın. Borcu olan araçlara randevu verilmemekte ve istasyonda muayene işlemi başlatılamamaktadır. - İSTANBUL