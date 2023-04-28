Araç muayenesinde yeni dönem! E-Rapor dönemi başlıyor - Son Dakika
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Araç muayenesinde yeni dönem! E-Rapor dönemi başlıyor

28.04.2023 14:21

Türkiye'deki araç sahiplerine yönelik çevre dostu hizmet sunmak amacıyla araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor. Raporlar kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderileceği gibi raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlık, ülkedeki araç sahiplerine çevre dostu hizmet sunmak için araç muayene raporlarını dijital ortama taşıyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek. Bu uygulama sayesinde kağıt tüketiminin azaltılarak çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

"ARAÇLARIM" SEKMESİNDEN ULAŞABİLECEKLER

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

UZAKTAN DENETİMLER YAPILABİLECEK

Diğer taraftan, araç muayenelerinin geçerliliği konusunda denetimle yetkili kolluk kuvvetleri, dijital ortama taşınan bu muayene raporlarıyla araç muayene denetimlerinde fiziki rapora ihtiyaç olmadan uzaktan daha hızlı ve etkin denetimler yapabilecek.

ARTIK ETİKETLER DE PLAKALARDA OLMAYACAK

Araç muayene raporlarının dijital sisteme geçişiyle yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak. Ayrıca, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılarak, 459 bin 200 kilovatsaat elektrik enerjisinin yanı sıra 196 bin litre akaryakıt tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere salımı da engellenmiş olacak. 2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırıldı. Böylece kağıt kullanımını azaltacak bir uygulamaya daha imza atılmış oldu.

YORUMLAR (10)
  • ahmet şahin: Bana ne bundan. Cevap Yaz 14 26 Yayından Kaldır
  • sait acar: Ne kadar büyük iş başardınız bravoo.birazda muayene ücretlerini kolaylaştırın da,görelim adamlığınızı. Cevap Yaz 138 7 Yayından Kaldır
  • yücel doğan: Bu mu guzellik bu mu yenilik yapmayin Allah aşkına insanlari soyan su sacmaliga el atin, tekelden kurtarin su vatandasi, kucak dolusu para kazanan tek firma gittiğinde vatandas su bile icemiyor, yazik gercekten yazik, hukumetin bu konudaki zaafiyetini anlamak zor. Cevap Yaz 142 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Araç muayenesinde yeni dönem! E-Rapor dönemi başlıyor - Son Dakika


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