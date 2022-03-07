Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı

07.03.2022 23:05

Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç, savrularak millet bahçesinin duvarına çarptı.

Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç, savrularak millet bahçesinin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarında yaşandı. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 LJ 873 plakalı hafif ticari araç park halindeki 77 AAZ 511 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak millet bahçesi duvarına daldı. Olayı gören civardaki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı
Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı
Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı
Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı
Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Küçükçekmece, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:41 Genç çifte "Neden sevişiyorsunuz" dedi, Marmara'da yumruk yumruğa kavga başladı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:32 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! MHP yüzde 9,3 oy topladı, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'de
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 23:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobile çarpan araç millet bahçesinin duvarına daldı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement