Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü - Son Dakika

ORDU'nun Akkuş ilçesinde otomobil tamircisi Mehmet Bilgili (40), araç park meselesi yüzünden tartıştığı komşu iş yeri sahibi Tuncay Gümüş'ü (35), tabanca ile 6 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve yan yana dükkan sahibi otomobil lastik tamircisi Mehmet Bilgili ile çiğ köfteci Tuncay Gümüş, işyeri önüne araç parkı meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Bilgili, üzerindeki tabanca ile Gümüş'e 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gümüş kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, Mehmet Bilgili polis ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.