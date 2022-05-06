Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu

06.05.2022 21:34
Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil tamirciliği yapan Mehmet Bilgili, araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşu iş yeri sahibi Tuncay Gümüş'ü, tabanca ile 6 el ateş ederek öldürdü.

İki esnafın cinayetle sonuçlanan tartışması saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve yan yana dükkan sahibi otomobil lastik tamircisi Mehmet Bilgili(40) ile çiğ köfteci Tuncay Gümüş(35), işyeri önüne araç parkı meselesinden tartıştı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Bilgili, üzerindeki tabanca ile Gümüş'e 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gümüş kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, Mehmet Bilgili polis ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mehmet Bilgili, Otomobil, Tragger, Gümüş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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