Üye Girişi
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu

20.07.2021 12:10
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Samsun'da 2018 yılında araç parkı yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darbedildiği için tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan polis memuru yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinden geçen yıl tahliye edilen eski polis, girdiği bunalım sonucu bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen eski polis memuru, karakola götürüldü.

İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda 9 Temmuz 2018'de meydana gelen olayda, o zaman İlyasköy Polis Merkezinde görev yapan polis memuru Adem Yıldız (45), eşi Aynur Yıldız (35) ile birlikte alışveriş yapmaya gitti.

YARALI ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Adem Yıldız aracını bir unlu mamulleri dükkanı önüne park edip aracın içinde beklerken eşi Aynur Yıldız da yakında bulunan manava meyve almaya gitti. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının içinde darbedilen polis memuru Adem Yıldız, tabancasını ateşledi. Olayda unlu mamuller iş yerinin sahibi Rasim Sabah (34) ile Fatih Ç. yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, hayatını kaybetti.

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

BOYNUNA İP BAĞLADI

Olaydan sonra tutuklanan polis memuru Adem Yıldız yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Mart 2019 tarihinde 'tahrik altında adam öldürmek' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yaklaşık 2 yıl kalan ve meslekten ihraç edilen Adem Yıldız, geçen yıl şartlı salıvermeden cezaevinden tahliye oldu. Adem Yıldız, bunalıma girerek, bugün bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Boynuna bağladığı ipi binaya bağlayan ve ardından da eline bıçak alan Adem Yıldız için olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürüp cezaevinden çıkan eski polis çatıya çıkarak intihara kalkıştı

CANLI YAYIN DA YAPTI

Sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayın yapan Adem Yıldız'ı ikna etmek için ayrıca müzakerece polis de olay yerine gönderildi. 1 saat 40 dakika çatıda kalan Adem Yıldız, ikna edilerek aşağını indirildi. Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu
Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu

Polis Memuru, Adem Yıldız, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak 13:07 Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı 12:49 Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu 12:34 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, 12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü 11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 10:54 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor         
13:23
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı         
12:43
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu         
12:22
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 13:43:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç parkı kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü! Cezaevinden çıkan eski polis, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement