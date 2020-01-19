Araç Paylaşım Sektörüne Neden Yatırım Yapılmalı? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Araç Paylaşım Sektörüne Neden Yatırım Yapılmalı? - Son Dakika Ekonomi

Araç Paylaşım Sektörüne Neden Yatırım Yapılmalı?

40 dakika önce

Çelik Motor Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çelik Motor Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Araç paylaşım sektörüne yatırım yapılmasının gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, bu sektörün çok yakın bir zamanda önemli bir hacme sahip olacağını söyledi.

Araç Paylaşım Sektörüne Neden Yatırım Yapılmalı?

Çelik Motor, Araç, TV, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 
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