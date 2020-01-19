Araç Paylaşım Sektörüne Neden Yatırım Yapılmalı?

Çelik Motor Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Araç paylaşım sektörüne yatırım yapılmasının gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, bu sektörün çok yakın bir zamanda önemli bir hacme sahip olacağını söyledi.