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Araç Paylaşım Sektörüne Neden Yatırım Yapılmalı?
40 dakika önce
Çelik Motor Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Çelik Motor Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Araç paylaşım sektörüne yatırım yapılmasının gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, bu sektörün çok yakın bir zamanda önemli bir hacme sahip olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04
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