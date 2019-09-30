Son Dakika Haberleri: Araç restorana girdi, çevredekiler sürücüyü dövdü
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Araç restorana girdi, çevredekiler sürücüyü dövdü

1 saat önce

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı ardından restoranın bahçesine girdi.

Araç restorana girdi, çevredekiler sürücüyü dövdü, System.String[]

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı ardından restoranın bahçesine girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazadan sonra çevredekiler, çıkan tartışma nedeniyle alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü dövdü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, 38 ZR 302 plakalı hafif ticari aracıyla Işıklar Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce trafik levhalarına çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan araç, yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarlarına da çarparak yıkmasının ardından, aynı binanın altındaki restoranın bahçesine girdikten sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle restoranın camları kırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Çevredekiler sürücüye tepki gösterdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yine iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine çevredekiler sürücüyü dövdü. Bir süre sonra olay yerine gelen polisler kavgaya müdahale etti. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Araç ise işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Muratpaşa, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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