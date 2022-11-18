Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor - Son Dakika
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Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor

18.11.2022 16:17

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren, ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artıran "kış lastiği" zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

"KAR YAĞMASINI BEKLEMEDEN HAZIRLIKLARI TAMAMLANACAK"

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamaya göre, dernek, 1 Nisan 2023'e kadar 4 ay boyunca devam edecek uygulamaya işaret ederek, güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kar yağmasını beklemeden kış lastiği hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini vurguladı.

"KIŞ LASTİĞİ KAR LASTİĞİ DEĞİLDİR"

Kış lastiklerinin iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava koşulları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunduğunu belirten Kurt, "Kış lastiği; + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar. Altını çizmekte fayda görüyoruz, kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Yalnızca ticari araçları için değil özel araçlar için de tüm sürücülerimizin 1 Aralık'tan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRAFİK HEPİMİZİN ORTAK ALANI"

Kurt, kış lastiği konusunda çok yol kat ettiklerini ve toplumda yaygın bir bilinç oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti; "Trafik hepimizin ortak alanı. Bilinçli bir araç sahibi trafiğe çıkmadan önce nasıl düzenli olarak araç bakımlarını, rutin kontrollerini aksatmadan yaptırıyorsa bulunduğu bölgenin iklim ve hava şartlarını dikkate alarak daha güvenli bir sürüş için kış lastiklerini kullanmak da bu bilincin bir parçasıdır, olmalıdır. LASİD olarak her fırsatta bu bilincin gelişmesi, toplumun her alanındaki farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz."

Kaynak: AA
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