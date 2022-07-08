Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren yine zam geliyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM GELMİŞTİ

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna bugün itibarıyla 2 lira 8 kuruş indirim yapıldı.

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Motorine bugün gelen büyük indirimin ardından araç sahiplerine bir de kötü haber geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 25,42 LİRAYA YÜKSELECEK

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.