Benzine 1 lira 94 kuruş indirim - Son Dakika

Benzine 1 lira 94 kuruş indirim

Son Güncelleme: 27.09.2023 01:12

Benzin bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruş oldu.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son olarak benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geldi.

İSTANBUL'DA 36 LİRA 66 KURUŞA DÜŞTÜ

Bu gece itibarıyla (27 Eylül Çarşamba) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa, İzmir'de 37 lira 36 kuruşa, Ankara'da ise 37 lira 26 kuruşa düştü. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Benzine 1 lira 94 kuruş indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine 1 lira 94 kuruş indirim - Son Dakika
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