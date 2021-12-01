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Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir - Son Dakika

Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir

01.12.2021 20:51

Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilirDÜZCE – Ucuz olması sebebiyle tercih edilen, ancak motora ciddi zarar veren deniz suyundan yapılan antifriz sürücülerin kabusu oluyor.

Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir

DÜZCE – Ucuz olması sebebiyle tercih edilen, ancak motora ciddi zarar veren deniz suyundan yapılan antifriz sürücülerin kabusu oluyor. Düzce'de uzun yıllardır motor tamiri yapan Emrah Ustaoğlu sürücüleri piyasada bulunan deniz suyundan antifrizlere karşı uyardı.

Piyasada ucuz olduğu için tercih edilen ve deniz suyundan yapılan antifrizler sürücülerin adeta kabusu oldu. Motora ciddi hasarlar veren sahte antifrizler motor ustalarının da dikkatini çekti. Özellikle kış aylarında araçların olmazsa olmazı antifriz, ucuz alındığında bir kere daha kontrol edilmeli. Antifrizlerin korsan olanlarına karşı vatandaşları uyararak, deniz suyundan antifriz yapıldığını bununda araçlara ciddi zararlar verdiğini söyleyen motor ustası Emrah Ustaoğlu, "Kış geliyor sürücüler araçlarına antifriz koymak zorundalar. Eksi 20 derecenin altındaki hava sıcaklıklarından sürücüler araçlarına antifriz koyduklarında daha sağlıklı bir kış geçirebilirler. Antifriz konulduğunda hortumlar, devir daim patlamaz, Aracın suyu paslanmaz. Bu gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Artık bunların zamanı başladı. Biran önce herkesin antifrizini kontrol ettirip, eksik antifrizlerini tamamlatması gerekiyor. Antifrizi radyatöre koyuyoruz, radyatörün paslanmasını önlüyor. Suyumuzu koruyor, devir daimi koruyor. Antifrizi zamanında koymazsak motor kapaklarının çatlamasına neden olacak hasarlar çıkartabiliyor. Bu da müşterimizi üzebiliyor. Çok afaki durumlarda motora kadar gidebiliyor. İnsanlarımız kışın motorculara yığılma yapıyorlar. Antifriz için illa donması gerekmiyor. Antifrizin araçlarımızda 12 ay olma zorunluluğu var aslında. İnsanlarımızın bunu sadece kış olarak algılamaması gerekiyor" dedi.

"Deniz suyuna dikkat"

Piyasada deniz suyundan antifrizler yapıldığını belirten Emrah Ustaoğlu, sürücüleri merdiven altı antifrizlere karşı uyardı. Emrah Ustaoğlu; "Her motora her antifriz konulmaz, Yeni nesil araçlarımıza organik dediğimiz kırmızı antifrizi öneriyoruz. Yedek parçacılarımızda bunlar mevcut. Müşteri hem bizden hem de yedek parçacılardan fiyat alıyor. Bizdeki orijinal olduğu için fiyatları yüksek bulabiliyor. Motorumuza çok ciddi hasarlar veriyor. Bunun nedeni de deniz suyundan yapılmış olması. Müşterilerimiz sıkıntı çekebiliyor. Araç sahipleri paraya bakıyor. Azcık fazla para versinler ama orijinal antifriz kullansınlar. Böylece araçların zarar görmesini engellesinler. Bu konuda insanlarımız internet gibi ortamlardan antifriz alabiliyorlar. Sonrasında sahte antifriz çıktığı için burada biz değiştiriyoruz. O zaman araç sahiplerine fazlana maliyet çıkıyor. Bu da bizleri üzüyor. Bir bilene mutlaka sorsunlar" diye konuştu.

Emrah Ustaoğlu ayrıca kış mevsiminde sürücülerin araç sularını da kontrol etmeleri gerektiğini, ifade ederek sürücülerin sabah araçlarını hareket ettirmeden önce mutlaka çalışır vaziyette bekletmeleri uyarısında da bulundu.

Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir
Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir
Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir
Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir

Tragger, Düzce, Emrah, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir - Son Dakika


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