Araç sahiplerinden Ford Otosan'a "servis kapatma" tepkisi - Son Dakika

Araç sahiplerinden Ford Otosan'a "servis kapatma" tepkisi

20.02.2021 11:45
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Koç Holding'e bağlı Ford Otasan A.Ş.'nin tek yetkili servis bayisini kapatma kararı Ford marka araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Koç Holding'e bağlı Ford Otasan A.Ş.'nin tek yetkili servis bayisini kapatma kararı Ford marka araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Ford Otosan A.Ş.'nin Bitlis'teki tek yetkili servisi olan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ford Otosan A.Ş.'nin almış olduğu karar doğrultusunda tek taraflı olarak feshedilmişti. Yetkili servisin sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi nedeniyle şirket bünyesinde çalışan 50 çalışan işsiz kalmıştı. Söz konusu işçiler yeniden işbaşı yapabilmek için mücadele kararı alırken, konuyla ilgili farklı kesimlerden tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Bu kez de servisin kapatılma kararını duyan Ford marka araç sahipleri ve araç kooperatifleri, soluğu Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketinde aldı. Konunun detaylarını öğrenmek için Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yetkili Faruk Aydın ile görüşen araç sahipleri konuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra araçlarıyla birlikte servis önünde toplanan sürücüler, duruma tepki gösterdi.

İptal edilen sözleşmenin sadece şirket ve şirket çalışanlarını değil, bunun yanında Ford marka araç sahiplerini de ciddi anlamda mağdur edeceğine dikkat çeken araç sahipleri, konunun yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bitlis'te Ford servisinin olması nedeniyle Ford marka araçları tercih ettiklerini belirten sürücüler, ufak bir bakım ve onarım için ağır kış şartlarında çevre illere gitmenin kendileri için bir külfet ve mağduriyet oluşturacağını dile getirdiler.

"Bölgede servis olduğu için Ford aracını tercih ettim. Eğer Ford servisi kapanırsa mağdur olurum" diyen Muhammed Sarı Kaymaz, bakım, onarım, arıza, yağ değişimi için en yakın Batman iline gitmek zorunda kaldıklarını, bu da kendileri için külfet ve mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. - BİTLİS

Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi
Araç sahiplerinden Ford Otosan'a servis kapatma tepkisi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araç sahiplerinden Ford Otosan'a 'servis kapatma' tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var Henüz 20 yaşında! Cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada
Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız         
11:25
Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler         
10:58
Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı         
10:51
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı         
09:46
Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu         
08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak         
07:50
Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak         
00:51
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum         
19:51
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat         
18:07
Trabzon Valisi, ildeki vaka sayılarının artışına isyan etti: Allah rızası için kurallara uysunlar Trabzon Valisi, ildeki vaka sayılarının artışına isyan etti: Allah rızası için kurallara uysunlar         
17:35
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı         
17:25
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 11:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç sahiplerinden Ford Otosan'a "servis kapatma" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei