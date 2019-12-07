Son Dakika Haberleri: Araç sahiplerine 'kış bakımı' uyarısı
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Araç sahiplerine 'kış bakımı' uyarısı

6 saat önce

Sanayide çalışan oto tamir ustaları kış aylarında araç bakımı yaptırmak isteyen sürücülere tavsiyelerde bulundu.

Araç sahiplerine 'kış bakımı' uyarısı, System.String[]

Sanayide çalışan oto tamir ustaları kış aylarında araç bakımı yaptırmak isteyen sürücülere tavsiyelerde bulundu.


Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araçların kışlık bakımı hayati önem taşımaya başladı. Başta kış lastiği değişimi olmak üzere şoförler, çeşitli bakımlar için oto tamirhanelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kış bakımının önemine ve zorunluluğuna dikkat çeken Huzur Oto Lastik Sahibi Hamdi Kapusuz, sürücülere kış aylarında güvenli bir sürüş için uygulanması gereken püf noktalardan bahsetti.


"1 Aralık- 1 Nisan arasında kış lastiği kullanımı zorunlu"


Kış lastiğinin ticari araçlarda zorunlu olduğunu dile getiren Kapusuz, "Sürücülerin daha iyi yol tutuşu, daha iyi performans sağlamaları için kış lastiği çok önemli. Hava şartlarının 7 dereceye düştüğü aylarda kış lastiği takmak gerekir. Bölgesel olarak hava şartlarına da bağlı ama bu bölgedeki şoförlerimize Aralık ayında kış lastiğine geçmelerini öneriyorum. Zaten yasalarca da ticari araçlar için 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanımı zorunlu" ifadelerini kullandı.


"Kar zinciri buzlanmadan korumaz"


Kış ayında kazaların gizli buzlanma ve don gibi etkenlerden gerçekleştiğine dikkat çeken Kapusuz, "Kış aylarında kazaların çoğu yol tutuşundan dolayı gerçekleşiyor. Şoförlerimiz genel olarak kış lastiğini bölgenin hava koşullarına göre düşünebilir. Biz işçi kesimin yoğun olduğu ve buraya çalışmak için gelen birçok insanın bulunduğu bir bölgede yaşıyoruz. Kış aylarında memleketlerine gitmek isteyen sürücüler, hazırlıksız yakalanmak istemiyorlarsa lastiklerini değiştirsinler. Bir diğer yanlış da kar zincirinin kış aylarında yol tutuşu sağladığı düşüncesiyle kullanılması. Kar zinciri sadece karın yoğun olduğu bölgede işe yarar, onun dışında buzlanma ve don olayların karşı hiçbir etki sağlamaz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

1 Nisan, Aralık, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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