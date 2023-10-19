 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir - Son Dakika

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir

Son Güncelleme: 19.10.2023 12:59

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçların bakımlarının yapılmaması durumda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti. Soğuk havaların hissedilmesiyle araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan araç bakım uzmanları, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar bakım yapılmayan araçlarda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir

"YÜKSEK MALİYETLİ ZARARLAR VEREBİLİR"

Bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donmasının motora büyük zarar verdiğini anlatan teknik servis uzmanı Ural Zeybek, "Öncelikle araç bakımı periyodik bakım olarak yapılması gerekiyor. Periyodik bakımlar yapıldıktan sonra özellikle, kış aylarının yaklaşmasıyla antifriz, cam suyu, lastik dış ölçümleri yapılarak, kış lastikleri de bu dönemde hayati önem arz etmekte. Bu bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donması motora büyük zarar verdiği gibi vatandaşlara da yüksek maliyetli zararlar verebilir. Aracın motorundaki suyun donmasıyla araç revizyona gidecek kadar işlem yapılmaktadır. Lastiklerin mevsime uygun olmaması nedeniyle kazalarda kaçınılmaz olabiliyor. Cam suyunun donmasıyla camların temizlenme işlemi yapılamamaktadır" dedi.

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir

"KIŞ LASTİĞİ TAKILMALI"

Periyodik bakım sonrası araç ağır bakımlarının da önemli olduğunu vurgulayan servis uzmanı Ural Zeybek, "Araçların normal bakımlarının yanında ağır bakım aşaması var. Debriyaj baskı balatasının değişimi, triger kayışının değişimi, kış aylarının gelmesi sebebiyle aracın ön bölümlerinde bulunan rot başı, Z rodlar, amortisörlerinde kontrol edilmeden yola çıkılmaması gerekiyor. Bir önemli nokta ise kış lastiğinin takılıp, sürücülerimizin takip mesafesini kesinlikle koruması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Otomobil, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir - Son Dakika


Son Dakika
13:56 "Utanç verici" diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi
13:30 New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti
13:22 Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı
13:15 CHP'yi karıştıran WhatsApp mesajı! Mahmut Tanal'ın, Ali Mahir Başarır'a yumruk attığı öne sürüldü
13:05 Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını, başını taşla ezerek öldürdü
12:40 Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir
12:21 Savaşa değil yardıma! Mehmetçik, Filistin için göreve hazır
12:05 Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak
11:42 Tarzıyla fenomene dönüştü! Herkes, ''Dişi Fatih Terim'' olarak anılan başantrenör Selen Erdem'de aynı detaya takıldı
11:42 Otomobilde çakmağı çakan genç feci şekilde hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 14:07:54. #1.11#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement