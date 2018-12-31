Araç Sahiplerine Yılbaşı Şoku
1 saat önce
Araç sahiplerine yılbaşı şoku Bir mahallede 8 otomobilin lastiği kesildiSAMSUN - Samsun'da yılbaşı gecesi bir mahallede park halindeki 8 otomobilin lastiği kesildi.
Araç
sahiplerine yılbaşı şoku
Bir mahallede 8 otomobilin lastiği kesildi
SAMSUN - Samsun
'da yılbaşı gecesi bir mahallede park halindeki 8 otomobilin lastiği kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Canik
ilçesi Uludağ
Mahallesi Hekimhan
ve Aydınreis Sokaklarında park halindeki 8 otomobilin lastikleri kesildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilen lastikleri gören mahalle sakinleri adeta yılbaşı şoku yaşadı. Olayı fark eden mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. Mahalleye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobillerden parmak izi aldı. Polis
ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı.
Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, mahallelerinde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:59 Kaynak: İHA
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