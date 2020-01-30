"Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Polis , Denizli 'de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galeri açarak internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri 7 kişiden senetle araçlarının vekaletini alan, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli 'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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