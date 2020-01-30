"Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Araç satın alma' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

"Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galeri açarak internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri 7 kişiden senetle araçlarının vekaletini alan, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Denizli'de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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