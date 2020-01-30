Son Dakika › Güncel › 'Araç satın alma' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
"Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı
6 saat önce
Kocaeli'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Kocaeli'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galeri açarak internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri 7 kişiden senetle araçlarının vekaletini alan, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, Denizli'de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Son Dakika Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı