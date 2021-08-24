Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı

Mustafa Gümüş, 38 ZE 082 plakalı otomobilinin satışı için Abdurrahman Bircan ile buluştu. Öğle saatinde noterin kapalı olması nedeniyle Mustafa Gümüş, Bircan ile birlikte çalıştığı fabrikaya geldi. Otomobili satın alacak olan Abdurrahman Bircan, yanında taşıdığı 75 bin TL'yi aracın torpido gözünde bıraktı. Öğle tatilinin sona ermesiyle notere gitmek için otomobilin yanına gelen Gümüş ve Bircan, camın kırıldığını gördü. Yapılan kontrollerde torpidodaki paranın çalındığı tespit edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin, olay yerine sahte plakalı otomobille gelerek, parayı çaldıkları belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.