Son Dakika Haberleri: Araç Sınıfları İtibariyle Geçmesi Yasak Olmasına Rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan...

Araç Sınıfları İtibariyle Geçmesi Yasak Olmasına Rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan...

9 saat önce

Araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini ve trafik cezalarının bedellerinin 2019 yılında artırılmamasını öngören kanun teklifi...

Araç Sınıfları İtibariyle Geçmesi Yasak Olmasına Rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan..., System.String[]
Araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini ve trafik cezalarının bedellerinin 2019 yılında artırılmamasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:27 Kaynak: AA

Fatih Sultan, Araç, Politika
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