Araç Stepnesine Saklanmış 6 Adet Tabanca Ele Geçirildi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç stepnesi içine saklanmış 6 tabanca ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç stepnesi içine saklanmış 6 tabanca ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akçakale- Ceylanpınar
yolu üzerinde yol kontrol ve araç araması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları arama sonucunda stepne içerisinde saklanmış 6 tabanca ele geçirildi. Araç
içerisinde bulunan H.Ç,A.Ö ve E.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Yapılan sorulama neticesinde H.Ç ve A.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. adlı şahsın tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği belirtildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:53 Kaynak: İHA
20 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Liseli Kız Arkadaşını Tabanca ile Yaraladı
22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar
İkinci El Araç Alım-Satım İşlemlerinde Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak
Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü