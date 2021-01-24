Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı

24.01.2021 11:22

Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı 4 kişiye 13 bin 879 lira ceza uygulandı Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada durdurulan minibüs içerisinde ki 4 kişi 'hastanedeydik.

Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı

4 kişiye 13 bin 879 lira ceza uygulandı

DÜZCE - Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada durdurulan minibüs içerisinde ki 4 kişi 'hastanedeydik. Erken dönebilirdik, biraz oyalandık' demesi cezadan kurtulmasına yetmedi. Şahıslara 13 bin 879 lira cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Cedidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçtaki 4 şahsın da sokağa çıkma izinlerinin bulunmadığı tespit edildi. Hastaneden çıkarak evlerine gideceklerini söyleyen araç sürücüsü, "Saat 17.30'da hastamız vardı ona hastaneye bıraktık. Normalde erken dönebilirdik ancak biraz oyalandık" dedi.

Araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma izni bulunmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469'ar liradan toplamda 13 bin 879 lira idari para cezası uygulandı.

Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı
Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı
Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı
Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı

Minibüs, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç sürücüsü 'Biraz oyalandık' dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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