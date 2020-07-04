Araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen yayalar arasında arbede - Son Dakika

GAZİANTEP'te, çocuklarıyla yolun karşısına geçmek isteyen kişi ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, çevredekilerin de dahil olmasıyla arbedeye dönüştü. Arbede sırasında otomobil sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün öğleden sonra Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya yolu olmayan bulvarda 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kişi, yavaşlamayan araç sürücülerine tepki gösterdi. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aracını durdurup, tepki gösteren kişiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı ve otomobil sürücüsü yere düşerek, başını çarptı. Olay sonrası baba ve 2 çocuğu yolun karşısına geçti. Bir süre sonra kendine gelen otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.