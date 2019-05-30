Araç sürücüsünü yaralayıp gasbeden şüpheli yakalandı

Ümraniye'de, park halindeki otomobilinde oturan sürücüyü biber gazı sıkarak gasbettiği ve yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Ümraniye'de polis merkezine şikayette bulunan Kadir B, 15 Mayıs'ta 16.20 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde park halindeki aracında oturduğu sırada yanına bir kişinin geldiğini, elini camdan uzatarak kontak anahtarını alıp biber gazı sıkarak para istediğini anlattı.Kadir B. şüpheliye aracın güneşliğinde bulunan paraları verdiğini, ardından araçtan inerek beyzbol sopası ile şüphelinin kafasına iki kez vurduğunu, şüphelinin de kendisini bıçakla boynundan, kolundan ve sırtından yaralayarak kaçtığını dile getirdi.Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kaçtığı aracın izini sürerek kimliğini tespit etti.Polis, 24 Mayıs'ta adresine düzenlediği operasyonda şüpheli Uğur K'yi (32) yakaladı.Şüphelinin emniyette uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti, suç üstlenme-suç uydurma, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Uğur K. tutuklandı.