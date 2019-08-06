Araç'ta bir ev yangında küle döndü
1 saat önce
Kastamonu'nun Araç ilçesi Aktaş köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
'nun Araç
ilçesi Aktaş köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Aktaş köyü Kavacık Mahallesinde Bayram Çolak
ile Hüseyin Çolak
'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İki katlı ahşap evde çıkan yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. İhbar üzerine Araç Belediyesi itfaiye ekipleri yangın müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi